Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage
Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 29 octobre 2025.
Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Des histoires pour tous les enfants de 4 à 10 ans ! Atelier et lecture d’albums à deux voix.
.
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98 mediatheque.accueil@marennes.fr
English : Story time Make me a Halloween story
Stories for children aged 4 to 10! Workshop and two-voice book reading.
German : Märchenstunde Bastel mir eine Halloween-Geschichte
Geschichten für alle Kinder von 4 bis 10 Jahren! Workshop und Vorlesen von Alben mit zwei Stimmen.
Italiano :
Storie per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni! Laboratorio e lettura di libri a due voci.
Espanol : Hora del cuento Hazme un cuento de Halloween
¡Cuentos para todos los niños de 4 a 10 años! Taller y lectura de libros a dos voces.
L’événement Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes