Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Heure du conte Bricole-moi une histoire d’Halloween

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Des histoires pour tous les enfants de 4 à 10 ans ! Atelier et lecture d’albums à deux voix.

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98 mediatheque.accueil@marennes.fr

English : Story time Make me a Halloween story

Stories for children aged 4 to 10! Workshop and two-voice book reading.

German : Märchenstunde Bastel mir eine Halloween-Geschichte

Geschichten für alle Kinder von 4 bis 10 Jahren! Workshop und Vorlesen von Alben mit zwei Stimmen.

Italiano :

Storie per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni! Laboratorio e lettura di libri a due voci.

Espanol : Hora del cuento Hazme un cuento de Halloween

¡Cuentos para todos los niños de 4 a 10 años! Taller y lectura de libros a dos voces.

