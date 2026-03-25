Heure du conte Bricole-moi une histoire Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage
Heure du conte Bricole-moi une histoire Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 1 avril 2026.
Heure du conte Bricole-moi une histoire
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01 15:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Des histoires pour tous les enfants de 4 à 10 ans ! Atelier et lecture d’albums à deux voix et activité manuelle ou de loisir.
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Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr
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English : Story time Tinker me a story
Stories for children aged 4 to 10! Workshop and reading of albums in two voices, and manual or leisure activities.
L’événement Heure du conte Bricole-moi une histoire Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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