Heure du conte Bricole-moi une histoire Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Heure du conte Bricole-moi une histoire

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Des histoires pour tous les enfants de 4 à 10 ans ! Atelier et lecture d’albums à deux voix et activité manuelle ou de loisir.

.

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55 mediatheque.accueil@marennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Story time Tinker me a story

Stories for children aged 4 to 10! Workshop and reading of albums in two voices, and manual or leisure activities.

L’événement Heure du conte Bricole-moi une histoire Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes