Heure du conte Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Heure du conte

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 15:00:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

À 15h Histoires de galette . Pour les enfants à partir de 4 ans. 4€ remboursés sur achat le jour même. Sur inscription. .

