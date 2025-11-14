Heure du conte Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
Heure du conte Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac vendredi 2 janvier 2026.
Heure du conte
Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
À 15h Histoires de galette . Pour les enfants à partir de 4 ans. 4€ remboursés sur achat le jour même. Sur inscription. .
Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne
