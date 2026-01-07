Heure du Conte Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Heure du Conte

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

14h30 Histoires de printemps

Enfants à partir de 4 ans. Sur inscription. Tarif 4 € (remboursés sur achat le jour même) .

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English : Heure du Conte

L’événement Heure du Conte Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon