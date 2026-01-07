Heure du conte Le p’tit Monde de Zabelle Carnac
Heure du conte Le p’tit Monde de Zabelle Carnac mercredi 29 avril 2026.
Heure du conte
Le p’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
À 15h Les coups de cœur de Zabelle
Enfants à partir de 4 ans. Sur inscription. Tarif 4 € (remboursés sur achat le jour même) .
Le p’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Heure du conte Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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