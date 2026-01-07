Heure du conte Le p’tit Monde de Zabelle Carnac

Heure du conte

Le p’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

À 15h Les coups de cœur de Zabelle

Enfants à partir de 4 ans. Sur inscription. Tarif 4 € (remboursés sur achat le jour même) .

Le p’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Heure du conte Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon