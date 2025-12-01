Heure du Conte Courtenay
Heure du Conte Courtenay samedi 13 décembre 2025.
Heure du Conte
Courtenay Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Laissez-vous emporter par une sélection de petites lectures. À partir de 4 ans.
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com
Let yourself be carried away by a selection of short readings. For ages 4 and up.
