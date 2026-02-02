Heure du conte de 4 à 10 ans Place des Halles Coulonges-sur-l’Autize

Heure du conte de 4 à 10 ans

Samedi 21 février 2026 à 10h30 à la bibliothèque municipale

Lectures d’histoires pour enfants de 4 à 10 ans

Contact bibliothèque municipale de Coulonges sur l’Autize

05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com

Adresse rue des halles 79160 Coulonges sur l’Autize

Gratuit .

Place des Halles Bibliotèque municipale Coulonges-sur-l'Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongessurlautize.com

