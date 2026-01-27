Heure du conte de Lidia Château-Renard
Heure du conte de Lidia Château-Renard mercredi 4 février 2026.
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Gratuit
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-04 11:30:00
2026-02-04
Laissez-vous emporter par les petites lectures de Lidia ! À partir de 4 ans. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
Let yourself be carried away by Lidia’s little readings
