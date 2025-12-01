Heure du Conte de Noël Place du 11 novembre Saugues

Heure du Conte de Noël

Heure du Conte de Noël à la Médiathèque de Saugues, avec chocolat chaud !

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

Christmas Story Hour at the Médiathèque de Saugues, with hot chocolate!

