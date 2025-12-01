Heure du Conte de Noël Place du 11 novembre Saugues
Heure du Conte de Noël Place du 11 novembre Saugues mercredi 24 décembre 2025.
Heure du Conte de Noël
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 10:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Heure du Conte de Noël à la Médiathèque de Saugues, avec chocolat chaud !
.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
Christmas Story Hour at the Médiathèque de Saugues, with hot chocolate!
L’événement Heure du Conte de Noël Saugues a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier