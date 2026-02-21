Heure du conte des tout-petits à Selommes Selommes
Heure du conte des tout-petits à Selommes Selommes jeudi 9 avril 2026.
Heure du conte des tout-petits à Selommes
17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 10:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Petites histoires et grandes émotions.
Heure du conte des tout-petits à Selommes. Installez-vous confortablement, laissez votre imagination s’envoler et préparez-vous à découvrir une histoire merveilleuse où les rêves prennent vie et les aventures n’ont pas de limites. .
17B Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34
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English :
Small stories and big emotions.
L’événement Heure du conte des tout-petits à Selommes Selommes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois