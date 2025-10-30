HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN Place des souvenirs d’enfance Torreilles

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 30 octobre 2025.

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-30 16:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

2025-10-30

Entre ombre et lumière, partez à l’aventure avec Céline Bertault et son conte musical Petite Ombre .

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

English :

Céline Bertault takes us on an adventure between light and shade with her musical tale Petite Ombre .

German :

Zwischen Licht und Schatten begeben Sie sich mit Céline Bertault und ihrem musikalischen Märchen Petite Ombre auf ein Abenteuer.

Italiano :

Partite per un’avventura tra luci e ombre con Céline Bertault e il suo racconto musicale Petite Ombre .

Espanol :

Emprenda una aventura entre luces y sombras con Céline Bertault y su cuento musical Petite Ombre .

