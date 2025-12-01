Heure du Conte En attendant Noël Chabris
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
En attendant Noël, les enfants et leur famille sont invités à écouter des histoires de Noël pour patienter avant la venue du Père Noël. Un goûter sera offert par la municipalité. Sur inscription à la médiathèque avant le 13 Décembre. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediatheque@chabris.fr
English :
Waiting for Christmas story hour
German :
Märchenstunde Warten auf Weihnachten
Italiano :
Ora del racconto Aspettando il Natale
Espanol :
Hora del cuento Esperando la Navidad
