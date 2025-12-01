Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure du Conte En attendant Noël Chabris mercredi 17 décembre 2025.

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Heure du Conte En attendant Noël
En attendant Noël, les enfants et leur famille sont invités à écouter des histoires de Noël pour patienter avant la venue du Père Noël. Un goûter sera offert par la municipalité. Sur inscription à la médiathèque avant le 13 Décembre.   .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29  mediatheque@chabris.fr

English :

Waiting for Christmas story hour

German :

Märchenstunde Warten auf Weihnachten

Italiano :

Ora del racconto Aspettando il Natale

Espanol :

Hora del cuento Esperando la Navidad

