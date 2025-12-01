Heure du Conte En attendant Noël Chabris

Heure du Conte En attendant Noël

Place Albert Boivin Chabris Indre

Gratuit

Début : 2025-12-17 15:30:00

2025-12-17

Heure du Conte En attendant Noël

En attendant Noël, les enfants et leur famille sont invités à écouter des histoires de Noël pour patienter avant la venue du Père Noël. Un goûter sera offert par la municipalité. Sur inscription à la médiathèque avant le 13 Décembre. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediatheque@chabris.fr

English :

Waiting for Christmas story hour

German :

Märchenstunde Warten auf Weihnachten

Italiano :

Ora del racconto Aspettando il Natale

Espanol :

Hora del cuento Esperando la Navidad

