Heure du conte en folie Médiathèque Le Faouët
Heure du conte en folie Médiathèque Le Faouët samedi 4 octobre 2025.
Heure du conte en folie
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 11:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Dans le cadre des Biblis en folie 2025, organisée par le ministère de la Culture, la médiathèque organise l’heure du conte pour les plus de 3 ans sur le thème du livre animé. .
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte en folie Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan