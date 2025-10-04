Heure du conte en folie Médiathèque Le Faouët

Heure du conte en folie Médiathèque Le Faouët samedi 4 octobre 2025.

Heure du conte en folie

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

2025-10-04

Dans le cadre des Biblis en folie 2025, organisée par le ministère de la Culture, la médiathèque organise l’heure du conte pour les plus de 3 ans sur le thème du livre animé. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

