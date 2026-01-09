Heure du conte en pyjama Airvault

Heure du conte en pyjama

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, avec la thématique Ville & campagne en 2026, des animations seront proposées du 21 au 25 janvier. Le vendredi 23 janvier, une heure du conte est proposée à 17 h 30 en pyjama, à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ! Viens écouter une histoire en pyjama sur les villes et les campagnes. Ambiance doudou et détente. Gratuit, accessible à partir de 4 ans.

Réservations conseillées 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

+33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

