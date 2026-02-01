Heure du conte Escargots rigolos Brienne-le-Château

Heure du conte Escargots rigolos

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

La Médiathèque de Brienne-Le-Château et les Amis du livre vous proposent de participer à l’heure du conte suivie d’un atelier Escargots rigolos

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Nombre de places limité. Réservation recommandée .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

