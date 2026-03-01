Heure du conte et atelier créatif Médiathèque Le Faouët

Heure du conte et atelier créatif

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Encore une fois, l’heure du conte sera suivie d’un atelier créatif. Venez découvrir ou redécouvrir les livres pop-up qui émerveillent tant les petits et les grands. Ensuite, vous participerez à un atelier créatif spécial jardinage. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

