Heure du conte et atelier créatif Médiathèque Le Faouët
Heure du conte et atelier créatif Médiathèque Le Faouët samedi 14 mars 2026.
Heure du conte et atelier créatif
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Encore une fois, l’heure du conte sera suivie d’un atelier créatif. Venez découvrir ou redécouvrir les livres pop-up qui émerveillent tant les petits et les grands. Ensuite, vous participerez à un atelier créatif spécial jardinage. .
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte et atelier créatif Le Faouët a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan