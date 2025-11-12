Heure du conte et atelier création de cartes de voyage et de Noël Bibliothèque Landudec
Heure du conte et atelier création de cartes de voyage et de Noël
Bibliothèque 3 rue des écoles Landudec Finistère
Début : 2025-11-12 10:30:00
fin : 2025-11-12
Heure du conte et atelier création de cartes de voyage et de Noël.
Entrée libre. .
Bibliothèque 3 rue des écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 50 45
