Heure du conte et atelier Habitats marins Brienne-le-Château mercredi 16 juillet 2025.

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

C’est le rendez-vous des enfants ! La médiathèque organise sa traditionnelle « heure du conte » en lien avec l’exposition en cours, « Habitats marins », réalisée par l’autrice et illustratrice Carine Prache.

Voyagez dans les profondeurs de l’océan, avec un conte et un atelier créatif dédiés aux paysages et espèces sous marines.

Les enfants pourront réaliser un décor marin sorti tout droit de leur imagination, en utilisant la technique de peinture au gros sel originale et pleine de magie !

Pour les enfants à partir de 3 ans. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver. .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

