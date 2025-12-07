Heure du conte et atelier mannele. Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Heure du conte et atelier mannele. Dimanche 7 décembre, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

A 16h et à 17h, l’heure du conte met les animaux et la nature hivernale à l’honneur (inscription recommandée). Cette animation s’inscrit dans le programme des Petites Histoires des Vosges du Nord, initiée par le Parc Régional des Vosges du Nord : https://www.parc-vosges-nord.fr/projet/les-petites-histoires-des-vosges-du-nord

Tout au long de l’après-midi (à partir de 14h30), les enfants pourront également concevoir et décorer leur propre “Mannele” (pas d’inscription nécessaire).

En parallèle, découvrez l’exposition “Neiges d’Avent en l’Alsace Verte” dévoilant 24 facettes de notre territoire !

Plongez dans l’ambiance magique des fêtes de fin d’année dans le cadre enchanteur de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt ! Conte Noël

