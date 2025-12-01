Heure du conte et atelier spécial Noël Médiathèque Le Faouët

Heure du conte et atelier spécial Noël

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

A l’approche de Noël, viens écouter des histoires sur cette fête et participe à un atelier créatif spécial carte de vœux. Sur inscription. .

