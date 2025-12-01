Heure du conte et projection Médiathèque Guingamp
Heure du conte et projection Médiathèque Guingamp mercredi 17 décembre 2025.
Heure du conte et projection
Médiathèque 2 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Histoires de Noël et projection de courts-métrages de Noël. A partir de 4 ans. .
Médiathèque 2 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
