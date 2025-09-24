Heure du conte Fessenheim
Heure du conte Fessenheim mercredi 24 septembre 2025.
Heure du conte
57 rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24 13:30:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
La médiathèque vous invite à une heure du conte sur le thème des fleurs en marge de la tenue de Folie’flore à Fessenheim et du jardin forêt éphémère présenté par le service technique de la commune. 0 .
57 rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 03 28 musee.schoelcher@fessenheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte Fessenheim a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach