Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires Place Jean Moulin Bavilliers

Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 15 octobre 2025.

Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 15:30:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

La médiathèque vous invite à un moment de lecture animé pour les plus jeunes. Venez découvrir des histoires peuplées de gentils monstres et de personnages étonnants ! Une heure du conte pleine d’imagination et de bonne humeur, à partager en famille.

Public À partir de 3 ans dans la limite des places disponibles .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

English : Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires

German : Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires

Italiano :

Espanol :

L’événement Heure du conte Gentils monstres et drôles d’histoires Bavilliers a été mis à jour le 2025-10-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)