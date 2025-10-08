Heure du conte Gramat
Heure du conte Gramat mercredi 8 octobre 2025.
Heure du conte
102 rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 11:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08 2025-11-19 2025-12-17
Lecture d’albums pour les petits de 2 à 6 ans
Lecture d’albums pour les petits de 2 à 6 ans. Histoires autour de la nuit. Les jours sont courts, les nuits sont longues… .
102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
Book readings for children aged 2 to 6
German :
Vorlesen von Alben für Kleinkinder von 2 bis 6 Jahren
Italiano :
Letture di libri per bambini da 2 a 6 anni
Espanol :
Lecturas de libros para niños de 2 a 6 años
L’événement Heure du conte Gramat a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Vallée de la Dordogne