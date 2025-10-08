Heure du conte Gramat

102 rue de l'Atelier Gramat

Lecture d'albums pour les petits de 2 à 6 ans

Histoires autour de la nuit. Les jours sont courts, les nuits sont longues… .

102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Book readings for children aged 2 to 6

Vorlesen von Alben für Kleinkinder von 2 bis 6 Jahren

Letture di libri per bambini da 2 a 6 anni

Lecturas de libros para niños de 2 a 6 años

