AGENDA · Gramat
Heure du conte Gramat
mercredi 21 octobre 2026 · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Heure du conte
102 rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-11-18
Lecture d’albums pour les petits 0-3 ans
Lecture d’albums pour les petits 0-3 ans
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102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
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English :
Book reading for 0-3 year olds
L’événement Heure du conte Gramat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Gramat (Lot)
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