Informations pratiques

Gramat

Heure du conte

102 rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-11-18

Lecture d’albums pour les petits 0-3 ans

Lecture d’albums pour les petits 0-3 ans

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102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

Book reading for 0-3 year olds

L’événement Heure du conte Gramat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne