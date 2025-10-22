Heure du Conte Place Charles de Gaulle Gray
Heure du Conte Place Charles de Gaulle Gray mercredi 22 octobre 2025.
Heure du Conte
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29
La bibliothèque vous propose l’heure du conte, un rendez-vous incontournable dans les bibliothèques pour perpétuer la tradition orale.
Atelier citrouille en origami le 22/10 à 14h à partir de 6 ans. .
Place Charles de Gaulle Bibliothèque Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr
