Heure du Conte Place Charles de Gaulle Gray

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Gray Haute-Saône

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29

La bibliothèque vous propose l’heure du conte, un rendez-vous incontournable dans les bibliothèques pour perpétuer la tradition orale.

Atelier citrouille en origami le 22/10 à 14h à partir de 6 ans. .

Place Charles de Gaulle Bibliothèque Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

