Heure du conte Bibliothèque Guenrouet

Heure du conte

Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 18:30:00

fin : 2025-10-25 19:30:00

2025-10-25

Halloween

Heure du conte pour fêter Halloween avec des histoires !

Pense à mettre ton plus beau déguisement pour créer une ambiance joyeuse !

Vendredi 31 octobre à 18h30

Bibliothèque de Guenrouët

Entrée libre et gratuite à partir de 3 ans

Bibliothèque de Guenrouët 02 40 87 80 06

biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr .

