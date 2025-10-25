Heure du conte Bibliothèque Guenrouet
Heure du conte Bibliothèque Guenrouet samedi 25 octobre 2025.
Heure du conte
Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 18:30:00
fin : 2025-10-25 19:30:00
2025-10-25
Halloween
Heure du conte pour fêter Halloween avec des histoires !
Pense à mettre ton plus beau déguisement pour créer une ambiance joyeuse !
Vendredi 31 octobre à 18h30
Bibliothèque de Guenrouët
Entrée libre et gratuite à partir de 3 ans
Renseignement
Bibliothèque de Guenrouët 02 40 87 80 06
biblioguenrouet@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
