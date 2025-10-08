Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 8 octobre 2025.

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Conte : Roule pizza et file la crêpe de F. Morel et D. Di Gilio. Crêpe et Pizza ne veulent pas se faire manger, alors, elles se mettent à rouler. Sur leur chemin, elles croisent une poule… .

Médiathèque 1 Place du Champ au Roy Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 44 06 66

