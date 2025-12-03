Heure du conte Médiathèque Guingamp
Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 3 décembre 2025.
Heure du conte
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Conte Les musiciens de la Nouvelle-Brême de P. Delye.
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose… A partir de 4 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
