Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Dans le cadre de l’exposition Les oiseaux . Conte La petite poule rousse & rusé renard roux Pierre Delye et Cécile Hudrissier. Dans sa maison douillette, Petite Poule Rousse s’active. Les cu-lottes à trous, elle les recoud, les habits à la mode, elle les rac-commode, les chemises grises, elle les reprise. Seulement ce qu’elle ne sait pas, c’est que dehors, un danger la guette, un danger tout roux lui aussi. Mais pas question de se laisser manger sans rien faire ! La Petite Poule Rousse a plus d’un tour dans son sac… .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

