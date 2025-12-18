Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Pause lecture Oiseaux et oiselles , dans le cadre de l’exposition Les oiseaux . Histoires d’oiselles et d’oiseaux et autres jeux de plumes en musique ! .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

