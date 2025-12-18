Heure du conte Médiathèque Guingamp
Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 21 janvier 2026.
Heure du conte
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Pause lecture Oiseaux et oiselles , dans le cadre de l’exposition Les oiseaux . Histoires d’oiselles et d’oiseaux et autres jeux de plumes en musique ! .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
