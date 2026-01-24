Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 4 février 2026.

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04

Date(s) :
2026-02-04

Conte Les deux perroquets et la liberté Rashin Kheirieh
Un riche marchand possède un magnifique perroquet qu’il garde jalousement emprisonné dans une cage. Mais ce dernier est prêt à toutes les ruses pour gagner sa liberté. A partir de 4 ans.   .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60 

