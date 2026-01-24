Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Conte Les deux perroquets et la liberté Rashin Kheirieh

Un riche marchand possède un magnifique perroquet qu’il garde jalousement emprisonné dans une cage. Mais ce dernier est prêt à toutes les ruses pour gagner sa liberté. A partir de 4 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol