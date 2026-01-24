Heure du conte Médiathèque Guingamp
Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 4 février 2026.
Heure du conte
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Conte Les deux perroquets et la liberté Rashin Kheirieh
Un riche marchand possède un magnifique perroquet qu’il garde jalousement emprisonné dans une cage. Mais ce dernier est prêt à toutes les ruses pour gagner sa liberté. A partir de 4 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
