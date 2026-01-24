Heure du conte Médiathèque Guingamp
Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 18 février 2026.
Heure du conte
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Conte Les trois petits cochons Julia Chausson
Une version revisitée du conte classique dans laquelle les cochons ont le pouvoir sur le loup. A partir de 4 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
