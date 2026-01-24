Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Conte Les trois petits cochons Julia Chausson

Une version revisitée du conte classique dans laquelle les cochons ont le pouvoir sur le loup. A partir de 4 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

