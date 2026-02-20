Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Conte Le vieux Cric Crac Muriel Bloch

Un roi refuse de marier sa fille. Il veut la garder avec lui pour toujours. Une nuit, il prend une poignée de sel, la jette de toutes ses forces au coeur de la forêt. Une montagne de sel apparaît, brillante, glissante, coupante et transparente. Il promet la main de sa fille à celui qui montera au sommet sans tomber. A partir de 4 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

