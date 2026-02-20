Heure du conte Médiathèque Guingamp

Heure du conte

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Pause lecture Ni poupées ni super-héros ! Des histoires qui luttent contre les idées reçues ! A partir de 4 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

