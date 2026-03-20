Heure du conte Médiathèque Guingamp
Heure du conte Médiathèque Guingamp mercredi 1 avril 2026.
Heure du conte
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Conte L’ ogre Babborco Muriel Bloch. Il y a longtemps, en Sardaigne, vivait un ogre. Il s’appelait Babborco. C’était un ogre énorme et il dévorait tout sur son pas-sage. Les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. A partir de 4 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
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English :
L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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