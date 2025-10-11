Heure du Conte Halloween Foncine-le-Haut

Heure du Conte Halloween Foncine-le-Haut samedi 11 octobre 2025.

Heure du Conte Halloween

Médiathèque Foncine-le-Haut Jura

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

Histoires de sorcières et de fantômes pas effrayantes !! Animation gratuite pour les enfants de 4 à 10 ans. .

Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 99 71

