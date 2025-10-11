Heure du Conte Halloween Foncine-le-Haut
Heure du Conte Halloween
Médiathèque Foncine-le-Haut Jura
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
2025-10-11
Histoires de sorcières et de fantômes pas effrayantes !! Animation gratuite pour les enfants de 4 à 10 ans. .
Médiathèque Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 99 71
