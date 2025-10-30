Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel

Début : 2025-10-30 16:30:00

fin : 2025-10-30 17:30:00

2025-10-30

Attention, les sorcières débarquent à La Haye-Pesnel !

Viens écouter les histoires de Tata Gugube, sorcière conteuse (ou l’inverse) !

Gratuit A partir de 3 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Heure du conte Halloween

