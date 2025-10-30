Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Début : 2025-10-30 16:30:00
fin : 2025-10-30 17:30:00
2025-10-30
Attention, les sorcières débarquent à La Haye-Pesnel !
Viens écouter les histoires de Tata Gugube, sorcière conteuse (ou l’inverse) !
Gratuit A partir de 3 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
