Heure du Conte Halloween Le P’tit Monde de Zabelle Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

À 15h Heure du conte. Sorcières, fantômes et autres créatures . Possibilité de venir déguisé.

Pour enfants à partir de 4 ans. Sur inscription .

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

