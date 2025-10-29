Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs
Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs mercredi 29 octobre 2025.
Heure du conte Halloween
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Attention, les sorcières débarquent à Saint-Jean-des-Champs !
Viens écouter les histoires de Tata Gugube, sorcière conteuse (ou l’inverse) !
Gratuit A partir de 3 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
English : Heure du conte Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte Halloween Saint-Jean-des-Champs a été mis à jour le 2025-10-21 par OTGTM BIT Granville