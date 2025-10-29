Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs

Heure du conte Halloween Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs Saint-Jean-des-Champs mercredi 29 octobre 2025.

Heure du conte Halloween

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs Manche

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Attention, les sorcières débarquent à Saint-Jean-des-Champs !

Viens écouter les histoires de Tata Gugube, sorcière conteuse (ou l’inverse) !

Gratuit A partir de 3 ans Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier Antenne de St-Jean-des -Champs 3 Square André Néel Saint-Jean-des-Champs 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

