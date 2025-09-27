Heure du Conte Histoires de Signes Limoges Bfm Centre-ville / Pôle enfance Limoges

Bfm Centre-ville / Pôle enfance 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Avec Sylvie Audureau et Vasiliy Bubnov mise en scène de Philippe Demoulin.

À l’occasion de la Journée mondiale des sourds, un duo de comédiens, l’un sourd, l’autre entendante, propose une interprétation bilingue (Français et Langue des Signes Française) d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants. Ils nous offrent leur complicité et celle de leur langue pour nous entraîner dans une expérience artistique accessible à tous.

> Par la Compagnie de théâtre Les Singuliers Associés

> Tout public à partir de 5 ans.

> Durée 40 min

> Sur inscription .

