Heure du conte – Kamishibaï Bibliothèque municipale De Melisey Mélisey

Heure du conte – Kamishibaï Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale De Melisey Haute-Saône

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Heure du conte : plongez dans un moment magique avec la lecture d’histoires captivantes et de Kamishibaï, le théâtre de papier japonais.

Une aventure pour petits et grands, pleine d’imagination et d’émotions !

Bibliothèque municipale De Melisey 4 Place du Marché 70270 Mélisey Mélisey 70270 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384632591 https://bibliotheque-de-melisey.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequemelisey?locale=fr_FR# Gratuit et tout public

