Heure du conte Vendethèque de la Châtaigneraie La Châtaigneraie mercredi 21 janvier 2026.
Début : 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21
Des histoires pour petits et grands
Animation gratuite, sur réservation au 02.51.53.66.40. ou par mail arantelle@vendee.fr .
Vendethèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
English :
Stories for young and old
