Heure du conte

Vendethèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 17:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-24

Des histoires pour petits et grands

Heure du conte à la Vendéthèque.

Animation gratuite, sur réservation au 02.51.53.66.40. ou par mail arantelle@vendee.fr .

Vendethèque de la Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories for young and old

L’événement Heure du conte La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin