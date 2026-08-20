Heure du conte : La mer et ses animaux, Médiathèque Le Grenier aux livres, Bois-Grenier

Informations pratiques

Heure du conte : La mer et ses animaux Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Le Grenier aux livres Nord

Sur inscription. De 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

À l’occasion de cette nouvelle heure du conte, deux bénévoles passionnées embarquent les enfants de 3 à 6 ans pour une traversée littéraire à la découverte de la mer et de ses mystérieux habitants.

À travers une sélection d’albums illustrés, les petits explorateurs vogueront au fil des histoires, des poissons colorés et des légendes marines. Un moment doux et captivant pour éveiller la curiosité et l’amour des livres dès le plus jeune âge.

Médiathèque Le Grenier aux livres Pl. des Trois Maires, 59280 Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France 03.20.44.75.23 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.bois-grenier@orange.fr »}]

Une histoire au fil de l’eau : deux bénévoles font découvrir la mer et ses animaux aux enfants de 3 à 6 ans.

© Médiathèque Le Grenier aux livres