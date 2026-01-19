Heure du conte La neige Esvres

Heure du conte La neige

43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 16:30:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Raconte-moi une histoire

Heure du conte la neige

Le mercredi 4 février 2026 de 16h30 à 17h30

Venez écouter des histoires…

Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique de la neige .

Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif.

Animation gratuite.

Retrouvez Raconte-moi une histoire tous les 1er mercredis du mois, hors période de vacances scolaires.

Renseignements 02.47.65.72.45 ou mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr .

43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediathaque.esvres@tourainevaleedelindre.fr

English :

Tell me a story

Story time: snow

Wednesday, February 4, 2026 from 4:30 to 5:30 pm

Come and listen to stories…

Two mediatheque volunteers will offer children aged 3 to 6 a story time on the theme of snow .

This session will be followed by a creative workshop.

