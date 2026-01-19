Heure du conte La neige Esvres
Heure du conte La neige Esvres mercredi 4 février 2026.
43 Rue Nationale Esvres
Début : 2026-02-04 16:30:00
fin : 2026-02-04 17:30:00
2026-02-04
Le mercredi 4 février 2026 de 16h30 à 17h30
Venez écouter des histoires…
Deux bénévoles de la médiathèque offriront aux enfants de 3 à 6 ans une heure du conte sur la thématique de la neige .
Cette séance sera suivie d’un petit atelier créatif.
Animation gratuite.
Retrouvez Raconte-moi une histoire tous les 1er mercredis du mois, hors période de vacances scolaires.
Renseignements 02.47.65.72.45 ou mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr .
Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediathaque.esvres@tourainevaleedelindre.fr
English :
Tell me a story
Story time: snow
Wednesday, February 4, 2026 from 4:30 to 5:30 pm
Come and listen to stories…
Two mediatheque volunteers will offer children aged 3 to 6 a story time on the theme of snow .
This session will be followed by a creative workshop.
