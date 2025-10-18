Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon

Heure du conte

Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon samedi 18 octobre 2025.

Heure du conte

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2025-10-18 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-24 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-20

Des histoires qui font rire, pleurer, rêver…
Lecture d’albums à voix haute.

Animation réservée uniquement aux enfants de 3 à 7 ans, sur réservation.   .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39  bibliotheques@cdcsudgironde.fr

English : Heure du conte

German : Heure du conte

Italiano :

Espanol : Heure du conte

L’événement Heure du conte Langon a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud