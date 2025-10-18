Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon

Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon samedi 18 octobre 2025.

Heure du conte

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

2025-10-18 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-24 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-20

Des histoires qui font rire, pleurer, rêver…

Lecture d’albums à voix haute.

Animation réservée uniquement aux enfants de 3 à 7 ans, sur réservation. .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

