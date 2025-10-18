Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon
Heure du conte Médiathèque la Quincaillerie Langon samedi 18 octobre 2025.
Heure du conte
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2026-05-20
2025-10-18 2025-11-22 2025-12-20 2026-01-24 2026-02-21 2026-03-14 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-20
Des histoires qui font rire, pleurer, rêver…
Lecture d’albums à voix haute.
Animation réservée uniquement aux enfants de 3 à 7 ans, sur réservation. .
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
