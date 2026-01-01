Heure du Conte Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers
Heure du Conte Square des Villes Jumelées Le Lion-d'Angers mercredi 21 janvier 2026.
Heure du Conte
Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-01-21 16:45:00
2026-01-21
L'Heure du Conte s'installe à la bibliothèque du Lion d'Angers !
venez profiter d'un temps de lecture accompagné de vos tous petits. Sur le thème de la galette des rois.
+33 6 03 24 69 14
L'Heure du Conte moves to the Lion d'Angers library!
