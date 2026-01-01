Heure du Conte Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers

Heure du Conte

Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:45:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’Heure du Conte s’installe à la bibliothèque du Lion d’Angers !

venez profiter d’un temps de lecture accompagné de vos tous petits. Sur le thème de la galette des rois. .

Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 69 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Heure du Conte moves to the Lion d’Angers library!

L’événement Heure du Conte Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Anjou bleu