Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël Laz
Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël Laz mercredi 17 décembre 2025.
Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël
Bibliothèque de Laz Laz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 11:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël le mercredi 17 décembre à 11h00.
> Gratuit
> environ 30 minutes
> à partir de 3 ans
> Sans inscription
> 02 98 93 83 51 ou bibliotheque@laz.bzh .
Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51
English :
L’événement Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël Laz a été mis à jour le 2025-11-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou