Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël Laz

Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël

Bibliothèque de Laz Laz Finistère

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Heure du conte: lectures d’hiver et de Noël le mercredi 17 décembre à 11h00.

> Gratuit

> environ 30 minutes

> à partir de 3 ans

> Sans inscription

> 02 98 93 83 51 ou bibliotheque@laz.bzh .

Bibliothèque de Laz Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 93 83 51

