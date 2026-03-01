Heure du conte Les 5 sens Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar

Heure du conte Les 5 sens

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25 12:00:00

2026-03-25

Heure du conte sur le thème des cinq sens, avec des histoires racontées par Grégor pour les enfants à partir de 3 ans. Un moment chaleureux et plein de surprises, à partager en famille. Sur réservation. .

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar 22970 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

