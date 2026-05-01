Heure du conte Les bêtises ! Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar
Heure du conte Les bêtises ! Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar mercredi 27 mai 2026.
Ploumagoar
Heure du conte Les bêtises !
Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Grégor invite les enfants dès 3 ans à une heure du conte pleine de malice autour des bêtises. Histoires drôles, imagination et plaisir d’écouter seront au rendez-vous pour partager un moment convivial en famille. .
Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
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English :
L’événement Heure du conte Les bêtises ! Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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