Heure du conte Les bêtises ! Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar

Ploumagoar

Heure du conte Les bêtises !

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Grégor invite les enfants dès 3 ans à une heure du conte pleine de malice autour des bêtises. Histoires drôles, imagination et plaisir d’écouter seront au rendez-vous pour partager un moment convivial en famille. .

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

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L’événement Heure du conte Les bêtises ! Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol