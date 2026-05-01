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Heure du conte Les bêtises ! Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar

Heure du conte Les bêtises ! Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Rue Denise Le Graët-Le Flohic

Adresse : Médiathèque

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ploumagoar

Heure du conte Les bêtises !

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Grégor invite les enfants dès 3 ans à une heure du conte pleine de malice autour des bêtises. Histoires drôles, imagination et plaisir d’écouter seront au rendez-vous pour partager un moment convivial en famille.   .

Rue Denise Le Graët-Le Flohic Médiathèque Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02 

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English :

L’événement Heure du conte Les bêtises ! Ploumagoar a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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